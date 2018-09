Bill Cosby aangekomen bij rechtbank

Bill Cosby is maandag aangekomen bij het gerechtsgebouw waar hij te horen krijgt welke straf hij krijgt voor het drogeren en misbruiken van voormalig basketbalster Andrea Constand. Dat melden Amerikaanse media.

De 81-jarige komiek is op drie punten schuldig bevonden. Voor elk misdrijf kan Cosby een celstraf van maximaal tien jaar krijgen, in totaal dus dertig jaar. Cosby zou niet alleen Constand hebben misbruikt. In totaal zijn 62 vrouwen naar voren gekomen met soortgelijke verhalen over de komiek.

Rechter Steven O’Neill heeft twee dagen uitgetrokken voor zijn uitspraak.