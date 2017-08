Bijzondere zeehond gevonden

Op het strand van Noordwijk werd maandagmiddag een verzwakte, jonge zeehond aangetroffen. Het dier heeft een bijzondere vorm van albinisme: de ogen zijn kenmerkend rood maar de vacht is niet volledig wit.

Na de vondst werd de pup overgedragen aan het Zeehondencentrum Pieterburen. Na onderzoek van de artsen aldaar bleek het te gaan om een vrouwtje van de gewone zeehond, een van de twee soorten die voorkomen in de Noordzee. Met het dier zelf gaat het redelijk. Volgens het Zeehondencentrum heeft ze ernstige verwondingen in haar bek en zal ze daarom intensief verzorgd worden. Bij de zeehond wordt verder onderzoek gedaan om vast te stellen hoe dit soort afwijkingen ontstaat.

Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en de ogen rood. In Pieterburen werden er afgelopen jaren al verschillende grijze zeehonden opgevangen met de tegenhanger hiervan, melanisme, waarbij het dier volledig zwart is.