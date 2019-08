Bijzondere witte hondshaai bij Ecomare

Het Texelse Ecomare heeft een bijzondere nieuwe bewoner: een bijna helemaal witte hondshaai. Het gaat om een vrouwtje van naar schatting vier tot zeven jaar. Dat dit dier al zo oud heeft kunnen worden, is erg zeldzaam, zegt hoofdverzorger van het zeeaquarium van Ecomare Jarco Havermans. „Dit is of een heel snugger dier, of ze heeft veel geluk gehad in haar leven.”

De vis werd eind vorige week gevangen door een vissersboot. De haai heeft vermoedelijk albinisme of leucisme. Bij albinisme kan geen pigment worden aangemaakt. Dieren die dit hebben zijn helemaal wit en hebben rode ogen. Bij leucisme komt pigment niet op de goede plek terecht. Soms hebben dieren met leucisme maar een paar witte vlekken en meestal een normale oogkleur.

Hondshaaien komen voor in de Noordzee. Ze zijn normaal lichtbruin met kleine donkerbruine vlekken en donkerbruine ogen. De bleke haai bij Ecomare heeft die vlekken niet, maar is geelwit en heeft heel lichte, iets roze ogen. Omdat ze geen opvallend rode ogen heeft maar ook geen normale oogkleur, is niet helemaal duidelijk of ze albinisme of leucisme heeft, aldus Ecomare.

Hondshaaien zijn kleine, voor mensen ongevaarlijke haaien. Volwassen exemplaren zijn ongeveer een meter lang. Op basis van haar lengte schat Havermans het witte vrouwtje een jaar of vier tot zeven. Daarmee is zij een adolescente haai.

Albinisme is bij dieren volgens Havermans al zeldzaam. Bij haaien is het nog zeldzamer, en dat een dier vier tot zeven jaar weet te worden, is helemaal uitzonderlijk, zegt hij. Vaak zien dieren met albinisme slecht. Ook missen ze het kleurenpatroon dat zorgt voor camouflage. Daardoor vallen ze op en worden ze eerder door andere dieren opgegeten.