Bijzondere wandtapijten naar Kunsthal

De Kunsthal in Rotterdam toont binnenkort wandkleden naar ontwerpen van kunstenaars als Picasso, Le Corbusier, Miró, Vasarely en Louise Bourgeois. De expo Extra Large beslaat een periode van honderd jaar.

„De metershoge, handgeweven wandkleden zijn door hun combinatie van artistieke finesse en buitengewoon vakmanschap ongeëvenaard en een lust voor het oog en maken zichtbaar hoe verrassend actueel het traditionele ambacht van weven is”, aldus de Kunsthal.

Het merendeel van de meer dan zestig werken is gemaakt in instituut Manufacture des Gobelins in Parijs. De Franse staat geeft al sinds het begin van de zeventiende eeuw opdrachten aan gerenommeerde kunstenaars voor het ontwerp van wandtapijten.

Het Louvre in Parijs haalt voor de tentoonstelling in Rotterdam het voor slechts een derde voltooide wandtapijt Le Globe terrestre voor het eerst uit het depot, een kolossaal naar een ontwerp van de Duitse schilder Werner Peiner, in 1940 gemaakt in opdracht van de Duitse bezetter. Na de bevrijding van Frankrijk in 1944 stopte de productie van het monumentale wandkleed. De Franse kunstenaar Jean Lurçat was toen al bezig met Liberté, dat ook in de Kunsthal te zien zal zijn.

De tentoonstelling duurt van 28 maart tot en met 1 juni.