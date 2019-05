Bijzondere verhalen op begraafplaatsen

Begraafplaatsen in heel Nederland openen vanaf vrijdag hun hekken en poorten voor de zesde editie van het Weekend van de Begraafplaats.

Het thema is dit keer ‘plek vol verhalen’. Volgens de initiatiefnemers, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, is een begraafplaats een plek vol prachtige, verdrietige en unieke verhalen. Verhalen over de geschiedenis van begraafplaatsen, over soms monumentale gebouwen op de begraafplaats, over grafmonumenten, maar vooral over de mensen die er begraven zijn. Verhalen over families, geliefden, kinderen en het definitieve afscheid. Elke steen, monumentaal of eenvoudig, oud of nieuw, vertelt een geschiedenis.

Op de begraafplaatsen worden van vrijdag tot en met zondag diverse activiteiten georganiseerd, waaronder bijzondere rondleidingen.

Volgens de organisatie hebben zich 82 begraafplaatsen aangemeld.