Bijzondere juwelen te zien in Lalique Museum in Doesburg

Een in 1886 door het beroemde juwelenhuis Tiffany & co in New York gemaakte broche is een van de topstukken van een kleine nieuwe juwelententoonstelling in het Lalique Museum in Doesburg. Dat is gewijd aan het werk van de Franse ontwerper René Lalique (1860 - 1945), die ook deze broche uitdacht.

De juwelen op de expositie, die vanaf deze week te zien is, zijn niet alleen door hem maar ook door collega ’s uit zijn tijd ontworpen. Het bescheiden museum nodigde de bekende deskundige Martijn Akkerman (Tussen Kunst en Kitsch) uit de expositie te maken, samen met conservator Benjamin Mordehai Janssens. De twintig stukken op de nieuwe expositie komen allemaal uit Nederlandse privécollecties.

„Met name in den Haag was in de periode van de art nouveau, rond de vorige eeuwwisseling, een aanzienlijk aantal juwelierszaken gevestigd in het hogere juwelensegment, de haute joaillerie”, verklaart het museum de aanwezigheid van de sieraden in Nederland.

Met juwelen van met name René Lalique kon je goed voor de dag komen, weet het museum. Een andere kunstenaar uit zijn tijd, Emile Gallé, kenschetste hem als uitvinder van het moderne sieraad. En het Musée des Arts Décoratifs in Parijs nam al in 1895 juwelen van Lalique in zijn collectie op.