Bijzondere expo van Chinese hedendaagse kunst

In het Noordbrabants Museum in Den Bosch zijn vanaf zaterdag tot begin juli topstukken te zien uit de collectie-Sigg: de grootste verzameling van Chinese hedendaagse kunst ter wereld. De kunstwerken die in Den Bosch worden getoond, zijn gemaakt in de jaren 2004-2017. Het is volgens het museum de eerste keer dat een zo grote selectie uit de kunstverzameling in ons land is te zien.

Uli Sigg - ooit de Zwitserse ambassadeur in China, Noord-Korea en Mongolië - wilde destijds de Chinese cultuur beter leren kennen en zocht contact met kunstenaars. Hij merkte dat niemand op systematische wijze hun kunst verzamelde, en ging het dan maar zelf doen. Hij wilde een afspiegeling van de Chinese hedendaagse kunst in de volle breedte scheppen, van eind jaren zeventig tot nu. Veel kunstenaars respecteren Sigg. De wereldberoemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei zegt zijn deelname aan de prestigieuze Biënnale in Venetië in 1999 aan Sigg en zijn contacten te danken te hebben.

De tentoonstelling A Chinese Journey gidst de bezoeker langs werken die niet alleen imponeren door hun omvang, maar ook door hun betekenis. Zo roept He Xiangyu’s meterslange leren tank herinneringen op aan de studentenprotesten in 1989, en toont Don’t Touch! van Liu Wei de heilige stad Lhasa, de traditionele hoofdstad van Tibet.