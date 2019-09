Bijzondere eer voor veteraan Hemmes

Op deze Prinsjesdag is een bijzondere eer te beurt gevallen aan de 96-jarige oud-Engelandvaarder Rudi Hemmes, die 75 jaar geleden met de Prinses Irene Brigade meehielp aan de bevrijding van ons land. De generaal-majoor b.d. zat niet alleen naast prinses Beatrix langs de route van de koning naar de Ridderzaal, maar Willem-Alexander haalde hem in de Troonrede zelfs aan. Hij noemde Hemmes een held.

Aan het slot van de rede zei de vorst: „Een 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de bevrijding van ons land, zei laatst het volgende: ‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.’ Het zijn de woorden van Rudi Hemmes. Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft. Dat is niet alleen inspirerend - het is een opdracht aan ons allen.”

Hemmes, die onder meer enkele functies verrichtte in de wereld van veteranen en voormalig verzet, is overigens wel wat gewend. Zo reikte de Franse president Jacques Chirac hem in 2004 persoonlijk de versierselen uit die horen bij de titel Chevalier de la Legion d’Honneur (Ridder in het Legioen van Eer).