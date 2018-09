Bijzonder veel neerslag in Nieuwkoop

In Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht heeft het woensdag flink geregend. Op veel plaatsen viel er 40 tot 70 millimeter, soms zelfs nog meer. Het Zuid-Hollandse Nieuwkoop spande volgens Weeronline de kroon: daar viel 114 millimeter. „Bijzonder veel”, aldus het weerbureau.

Omdat er een hele reeks van buien over Nieuwkoop trekt, loopt de neerslagsom in de Zuid-Hollandse plaats de komende uren nog verder op. Ook in Woerden (Utrecht) was het extreem nat: daar viel 97 millimeter. Normaal valt in een hele maand gemiddeld 78 millimeter. Ook in Bodegraven (78 millimeter), Berkel en Rodenrijs (60 millimeter) en Zoetermeer (58 millimeter) regende het fors.

Wegens de hevige regenval in het gebied heeft het waterschap De Stichtse Rijnlanden maatregelen getroffen om water af te voeren. Zo is de keerdeur bij gemaal de Aanvoerder in Utrecht opengezet en watert de Leidsche Rijn af richting Amsterdam-Rijnkanaal. Ook een gemaal in Lopik maalt op volle kracht, aldus het waterschap.

Komende uren kan er nog wat water bijkomen. Vooral in het zuiden van het land worden felle onweersbuien verwacht. De buien boven het westen nemen langzaamaan in activiteit af.