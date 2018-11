Bijzonder overzicht Amerikaanse kunst

Op nog geen twee uur rijden van de Nederlandse grens, in het beroemde Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, komt binnenkort een bijzonder overzicht van Amerikaanse kunst uit de hele periode van 1650 tot 1950. Er komen 130 bruiklenen aan te pas uit Amerikaanse en Europese collecties.

Er zijn werken bij van onder anderen Benjamin West, Edward Hopper, Georgia O’Keeffe, John Trumbull en Barnett Newman. De expositie wordt opgedeeld in acht chronologische hoofdstukken en omvat niet alleen schilderijen, maar onder meer ook beeldhouwwerken en fotografie. Ook is er kunst van oorspronkelijke bewoners van Amerika te zien, de zogenoemde native Americans. „Ook andere niet-blanke en vrouwelijke kunstenaars komen uitgebreid aan bod”, benadrukt een woordvoerder van het museum.

„Het is de eerste keer dat er in Europa zo’n ruim opgezette expositie over dit thema wordt georganiseerd. Eerdere tentoonstellingen focusten met name en bewust op een specifiek tijdvak en/of kunststroming ”, aldus de zegsman.

‘Es war einmal in Amerika’ loopt van aankomende vrijdag tot 24 maart.