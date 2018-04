Bijzonder enzym bij patiënten Zaans ziekenhuis

Bij negen patiënten in het Zaans Medisch Centrum is een bacterie aangetroffen met een speciale vorm van resistentie. Die resistentie wordt veroorzaakt door het enzym New Delhi Beta-lactamase (NDM), meldt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Patiënten van het Zaans Medisch Centrum die de bacterie blijken te hebben, worden met voorzorgsmaatregelen behandeld. Ondertussen zouden de andere patiënten in het ziekenhuis momenteel geen risico lopen in aanraking te komen met de bacterie.

Mensen die de afgelopen drie maanden opgenomen zijn geweest op een aantal afdelingen van het ziekenhuis, ontvangen binnenkort een oproep om zich met een huiduitstrijk te laten testen op de aanwezigheid van de bacterie.

In augustus 2010 kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een bericht over het NDM-enzym naar aanleiding van berichtgeving van de BBC over de opkomst ervan. Het enzym wordt aangemaakt door bijvoorbeeld de E. colibacterie bij patiënten die in India, Pakistan en Bangladesh zijn geweest. Bacteriën met het enzym zijn ongevoelig voor de meeste soorten antibiotica, waardoor ernstige infecties moeilijk of zelfs niet meer te behandelen zijn, aldus het RIVM.

De bacteriën zijn volgens het instituut onschadelijk zolang mensen gezond zijn. Een woordvoerder van het RIVM laat woensdagavond weten dat de bacterie vaker voorkomt in Nederland, maar niet zo vaak als de MRSA-bacterie, die ook ongevoelig is voor de meeste antibiotica.

Ongevoeligheid voor antibiotica komt volgens het RIVM wereldwijd steeds vaker voor. „Een goede opsporing in laboratoria en een goede naleving van de hygiënische maatregelen in ziekenhuizen is cruciaal om verspreiding van NDM-1-bacteriën in Nederlandse zorginstellingen te voorkomen”, aldus het instituut.