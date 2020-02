Bijwerkingen melatonine vaak niet op bijsluiter

Bijwerkingen van melatonine, zoals diarree, hoofdpijn, hartkloppingen, nachtmerries en slapeloosheid, staan meestal niet vermeld in de bijsluiters van melatonineproducten die bij de drogist te koop zijn. Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat de informatie in de meeste van die melatoninevarianten ontbreekt of incompleet is. Van gebruikers heeft het centrum 181 meldingen binnengekregen.

Melatonine wordt als slaapmiddel gebruikt. Het is een hormoon dat het lichaam ook zelf aanmaakt. Wanneer de dagdosering meer dan 0,3 milligram bevat, geldt het als geneesmiddel. Melatoninepillen met een lagere dosering vallen onder de warenwet en zijn vrij verkrijgbaar bij drogisterijen. „De meldingen gaan over melatonineproducten met verschillende sterktes”, meldt het Lareb. Over varianten met een hoge dosis (5mg) komen wel de meeste meldingen binnen.

Het Lareb heeft de meldingen doorgegeven aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die besloten onlangs al intensiever toezicht te gaan houden op melatonineproducten.