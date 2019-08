Bijrijdster quad overleden door ongeval Breda

Een 30-jarige vrouw uit Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden als gevolg van een verkeersongeval in haar woonplaats. Zij was bijrijdster op een quad die bestuurd werd door een 34-jarige man uit Tilburg.

De quad en een personenauto kwamen rond 21.25 uur met elkaar in aanrijding op de kruising Tramsingel en Gieterijstraat. De man en vrouw raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw is ’s nachts aan haar verwondingen overleden.

De 30-jarige automobilist bleef ongedeerd. Specialisten van de politie onderzoeken wat er gebeurd is.