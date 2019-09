Een 26-jarige inwoner van het Gelderse dorp Uddel is vrijdagavond overleden aan de verwondingen die hij eerder die avond had opgelopen door een verkeersongeluk op de Uddelerveen in zijn woonplaats.

De man zat als bijrijder in een auto die werd bestuurd door een 17-jarige man, die door nog onbekende oorzaak tegen een boom langs de weg botste. De bestuurder raakte eveneens gewond; hoe het met hem is kon de politie zaterdag niet vertellen.