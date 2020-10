Bijna twee derde Amsterdammers positief over extra windmolens

Bijna twee derde van de Amsterdammers staat positief tegenover het plaatsen van zeventien extra windmolens in de gemeente. Dat meldt de gemeente op basis van onderzoek van bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) onder ruim 3000 Amsterdammers. Het is nog niet precies duidelijk waar de windmolens gaan komen.

Onder bewoners die in of rond gebieden wonen waar de gemeente onderzoekt of er extra windmolens kunnen komen, is een minder groot deel het eens met de plaatsing van de molens, ongeveer de helft (56 procent). Jonge respondenten (16-34 jaar) zijn aanzienlijk positiever over de windmolens dan oudere respondenten.

De gemeente wil in 2030 met wind en zon voldoende duurzame elektriciteit opwekken voor circa 80 procent van de Amsterdamse huishoudens. Eén windmolen kan voldoende elektriciteit opwekken voor 4000 huishoudens.

„Als stad willen we ondanks de schaarse ruimte zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Het is onvermijdelijk dat Amsterdammers iets van deze verandering gaan merken, ook in het landschap”, zegt duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck.

Vanaf begin november kunnen bewoners en belanghebbenden meepraten over waar de windmolens volgens hen moeten komen in online spreekuren en een online informatieavond.