Bijna iedereen neemt eigen draagtas mee naar supermarkt

Meer dan negen op de tien consumenten (94 procent) nemen een eigen draagtas mee naar de supermarkt. Dat heeft I&O Research in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht.

Het ministerie liet het gebruik van plastic tasjes en de effecten van het verbod op het gratis weggeven van plastic draagtassen dat sinds 1 januari 2016 van kracht is evalueren. In 2018 zijn er zo’n 600 miljoen plastic tassen verstrekt, ongeveer 35 per Nederlander. Tussen 2015 en 2018 is het aantal verstrekte tasjes met zo’n 80 procent afgenomen. Het aantal plastic tassen in het zwerfafval is sinds 2015 met ongeveer 60 procent gedaald, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

Iets minder dan twee derde van de consumenten neemt een eigen tasje mee naar de markt, meer dan de helft naar mode- en elektronicawinkels. Van de ondervraagde consumenten is 90 procent goed op de hoogte van het verbod. Ook de naleving van het verbod „lijkt grotendeels op orde”. Van maaltijdbezorgers, afhaalrestaurants en marktkooplui krijgen consumenten nog wel eens gratis plastic draagtassen. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) wil samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport kijken hoe ze de naleving kan verbeteren in deze sectoren.