Bijna honderd schademeldingen na aardbeving Zijldijk

Sinds de aardbeving zaterdagochtend vroeg bij het Groningse Zijldijk zijn er tot 18.00 uur 92 schademeldingen gedaan. Dat is bijna het dubbele van wat gebruikelijk is op een zaterdag, meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Rond het middaguur stond het aantal meldingen op 53.

Uit de directe omgeving van de beving kwamen zo’n twintig meldingen binnen. De meldingen over mogelijk acuut onveilige situaties, zijn geïnspecteerd. Er waren geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig, aldus de commissie.

De beving bij Zijldijk vond om 05.13 uur plaats en had volgens het KNMI een kracht van 2.5. De TCMG handelt de schade af die is veroorzaakt door de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg.