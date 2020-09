Bijna duizend nieuwe besmettingen in een dag

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is in één dag met bijna duizend toegenomen. Tussen maandag- en dinsdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 964 nieuwe meldingen gekregen over positieve tests. Dat zijn er nog iets meer dan zondag, toen op het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid 925 nieuwe gevallen stonden, het hoogste aantal in maanden.

Maandag daalde het aantal meldingen iets, naar 797, maar dinsdag lag het dus weer een stuk hoger. In Amsterdam en omstreken zijn veruit de meeste mensen positief getest: 220. Dat is het hoogste aantal tot nog toe in de regio Amsterdam-Amstelland. De regio Haaglanden telde 148 nieuwe besmettingen, Rotterdam-Rijnmond 100 en de provincie Utrecht 97.

Bij de cijfers moet worden aangetekend dat aan het begin van de coronacrisis weinig werd getest. Sinds juni kan iedereen zich laten testen op het virus.

In ziekenhuizen liggen momenteel 146 coronapatiënten, van wie 30 op de intensivecareafdelingen. Op de ic’s ligt één patiënt minder dan maandag, op de verpleegafdelingen zeven meer.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet „geen enkele reden tot zorg” in de ziekenhuiscijfers. „Het aantal opgenomen COVID-patiënten is in de afgelopen dagen zeer licht gestegen”, zegt hij. „De aantallen blijven laag.”