Bijna duizend coronapatiënten in het ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen bijna duizend coronapatiënten. Het aantal is dinsdag gestegen naar 975. Dat zijn er 83 meer dan op maandag. „We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ziekenhuizen zijn daardoor genoodzaakt om de zorg voor andere patiënten terug te schroeven.

Kuipers sprak eerder de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten afgelopen weekeinde boven de duizend uit zou komen. In de komende week kan het aantal stijgen naar ongeveer 1600.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 785 coronapatiënten, zeventig meer dan op maandag. Het aantal patiënten met coronavirus op de intensive cares steeg van 177 naar 190.

In de afgelopen 24 uur zijn achttien coronapatiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Onder hen zijn twee patiënten die op een intensive care liggen. In de afgelopen twee weken zijn zeker 160 mensen verplaatst. Het spreiden van patiënten moet de druk verlichten voor ziekenhuizen in de Randstad, waar de meeste patiënten zijn opgenomen.

