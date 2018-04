Bijna driekwart varkensvlees heeft keurmerk

Van het varkensvlees dat in de supermarkten in de schappen ligt, heeft gemiddeld 71 procent het Beter Leven-keurmerk. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van een jaar geleden, meldt actiegroep Varkens in Nood.

Bij Albert Heijn en Hoogvliet is het marktaandeel varkensvlees met keurmerk het grootst, bij Jan Linders en Coop het kleinst. Bij de ketens Spar, Emté, Plus en Deen is het het aandeel Beter Leven-vlees in het afgelopen jaar aanzienlijk gegroeid.

Varkens in Nood vindt het een goede ontwikkeling, maar ziet ook aanleiding om de normen voor varkensvlees verder te verhogen. „Het verschil tussen kiloknallers en het Beter Leven-keurmerk met één ster is op dit moment minimaal”, aldus de actiegroep.