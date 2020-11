‘Bijna derde van thuiswerkers heeft gezondheidsklachten’

Bijna een derde van de thuiswerkers (28 procent) zegt in meer of mindere mate klachten te ervaren als gevolg van het verplicht thuiswerken. Het gaat om zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Dit is volgens onderzoekers van TU Delft en TU Eindhoven de voorlopige uitkomst van een grootschalig onderzoek onder 40.000 mensen die wegens de coronacrisis thuis moeten werken.

Zo zegt bijna een kwart (24 procent) van de mensen die verplicht thuiswerken een zwaardere werkdruk te ervaren en het gevoel te hebben nooit vrij te zijn. Van de mensen die door de coronacrisis minder werk hebben, voelt bijna een derde (27 procent) zich niet nuttig. „Dergelijke percentages maken duidelijk dat het belangrijk is om stress-gerelateerde klachten van thuiswerkers nauwlettend in de gaten te houden”, aldus de onderzoekers.

Het merendeel van de tot nog toe ondervraagde deelnemers (78 procent) geeft echter aan enthousiast te zijn over thuiswerken, constateren de onderzoekers.

Ze baseren zich op gegevens die sinds april verzameld worden. In het kader van de Week van de Werkstress 2020 die maandag begon, zijn deze onderzoeksresultaten alvast naar buiten gebracht. Begin volgend jaar zijn de definitieve cijfers bekend.