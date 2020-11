‘Bijna de helft van Nederland luistert wel eens een podcast’

Bijna de helft van alle Nederlanders luistert wel eens naar een podcast. En van de luisteraars zet ruim een kwart ten minste wekelijks een podcast op, meldt onderzoeksbureau Markteffect op basis van een peiling onder ruim duizend mensen.

Het aantal podcastluisteraars is daarmee verder toegenomen. De belangrijkste redenen om naar een podcast te luisteren zijn vooral ontspanning (58 procent) en amusement (51 procent). Ook persoonlijke ontwikkeling, het volgen van interessante personen en het volgen van het laatste nieuws scoren hoog.

Michael Petit van Markteffect verwacht niet dat het aantal podcastluisteraars in Nederland nog verder toe zal nemen. „Het aantal luisteraars is het afgelopen anderhalf jaar al explosief gestegen. In de eerste meting (mei 2019) luisterde zo’n 28 procent van de Nederlanders en inmiddels is dat dus al 47 procent. Waar we in eerdere metingen zagen dat ook niet-luisteraars op grote schaal aangaven in de toekomst te gaan luisteren, is dat percentage nu ‘slechts’ 6 procent.” Wel verwacht hij dat mensen meer gaan luisteren en dus het aantal minuten zal toenemen.