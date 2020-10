Bijna alle verdachten van rellen in Utrecht aangehouden

De politie heeft 20 van de 22 verdachten van de rellen afgelopen zomer in het Utrechtse Kanaleneiland aangehouden. Het gaat om jongens van 13 tot 19 jaar, bijna allemaal uit Utrecht. Twee verdachten moeten nog worden opgepakt. De politie verwacht dat deze twee binnenkort ook gearresteerd zullen worden.

Op 14 augustus zorgde een groep van 250 tot 300 jongeren voor onrust in Kanaleneiland. Die avond was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen.

Beelden van een aantal jongeren dat bij de rellen betrokken is geweest, zijn getoond bij Opsporing Verzocht en in het regionale opsporingsprogramma van RTV Utrecht. Aan de hand hiervan konden ze worden gearresteerd. Volgens de politie is op beeld is duidelijk te zien dat zij bijvoorbeeld vernielingen pleegden of politie bekogelden. Van één jongen die nog niet is opgepakt, is beeld getoond in het programma van RTV Utrecht.

In ieder geval achttien aangehouden verdachten worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor hun aandeel in de rellen. Ze komen binnenkort voor de rechter of moeten op een OM-zitting verschijnen. In een aantal andere zaken loopt nog een onderzoek of moet nog een vervolgingsbeslissing genomen worden.