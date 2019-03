Bijna alle treinen rijden weer

Nagenoeg alle treinen rijden weer na de werkonderbreking die de spoorbonden maandagochtend hadden georganiseerd. Wel zijn er nog vertragingen en zijn sommige treinen korter dan normaal. Daardoor zitten ze soms overvol met mensen. „Treinen rijden in een andere samenstelling, dat zal de rest van de dag zo blijven”, zegt een woordvoerder van de NS.

De ochtendspits op het spoor verliep moeizamer dan normaal, ook omdat een aantal treinritten werd geschrapt. Op sommige perrons was het dringen geblazen. „Het is veel drukker dan normaal. We zien ook treinen waar geen mensen meer in kunnen”, zegt een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover.

Toch was het lang niet overal druk op treinstations. Dat komt omdat veel reizigers rekening hielden met de werkonderbrekingen.