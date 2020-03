Bijna alle Nederlanders in hotels Abu Dhabi uit afzondering

In Abu Dhabi zit nog een Nederlander in afzondering, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlander is de enige van 45 landgenoten die zondag nog in verschillende hotels in quarantaine zaten uit vrees voor het nieuwe coronavirus.

Het virus werd eerder vastgesteld bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg die deelnam aan de Ronde van de Emiraten. Daarna gingen verschillende hotels in Abu Dhabi op slot. Donderdagavond werden de laatste twee etappes van de wielerronde geschrapt. Alle renners die meededen aan de wielerronde mochten hun hotel niet verlaten en werden getest, waaronder de renners van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Bij de testen zijn geen besmettingen bij renners ontdekt.