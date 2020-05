Bijna alle leerkrachten basisonderwijs 11 mei weer aan de slag

Bijna alle leerkrachten in het basisonderwijs (93 procent) zeggen op 11 mei weer aan de slag te gaan. Een kleine groep (4 procent) ziet daarvan af, omdat deze onderwijzers bang zijn besmet te worden met het nieuwe coronavirus of omdat zij of hun gezinsleden behoren tot een risicogroep. Enkele onderwijzers (3 procent) twijfelen nog of ze aan de slag gaan, stelt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na een enquête onder 1250 leerkrachten in samenwerking met het AD.

Veel leerkrachten zijn volgens het onderzoek wel kritisch over de besluitvorming, maar twee derde van de leerkrachten (64 procent) vindt het verantwoord dat de basisscholen volgende week weer opengaan. Een derde (36 procent) noemt heropening van de basisscholen onverantwoord. Het merendeel van de onderwijzers vindt dat het kabinet beter had kunnen wachten op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen, maar vindt heropening desondanks prima.

In de enquête geeft bijna driekwart van de leerkrachten aan dat hun school er de voorkeur aan geeft alle leerlingen twee dagen per week hele dagen onderwijs te geven. Op 15 procent van de scholen wordt ervoor gekozen alle leerlingen halve dagen onderwijs te geven, waardoor alle leerlingen elke dag een halve dag naar school gaan.