Bijna alle bewoners terug naar huis bij sinkhole Kerkrade

Bijna alle bewoners van de huizen rond een sinkhole in Kerkrade zijn of kunnen weer terug naar huis. Alleen het huis dat direct naast het sinkhole aan de Franciscanerstraat staat, is voorlopig onbewoonbaar, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten.

Donderdagochtend zakte de grond onder de weg plotseling in, waardoor een groot gat ontstond. Dertien omliggende woningen werden haastig ontruimd en zo’n dertig mensen werden tijdelijk elders opgevangen. Het gat werd donderdagavond en vrijdagochtend provisorisch gedicht. Volgende week gaat een aannemer het gat saneren. Waarschijnlijk staat het gat in verbinding met een eeuwenoude, onderliggende mijnschacht.

Hoe diep de schacht onder het gat is, blijft giswerk, aldus de woordvoerster. „Het kan veertien, maar ook honderd meter zijn”, zei ze. De schacht is zo’n 300 jaar oud en er is niet veel over bekend. Sanering kan daardoor zeker drie of vier maanden gaan duren. Al die tijd blijft de straat afgezet.

De nutsvoorzieningen zijn omgeleid, en vrijdagavond hebben alle omliggende huizen, behalve de naastgelegen woning weer stroom, gas en water. Tijdens de saneringswerkzaamheden de komende maanden worden de huizen goed in de gaten gehouden. Er worden meetpunten in de gevels geplaatst zodat direct alarm geslagen wordt als er onverhoopt verzakkingen plaatsvinden. Het sinkhole heeft weliswaar nog geen verzakkingen veroorzaakt, maar dat kan veranderen. Vooralsnog lijkt het sinkhole door de in het gat gestorte noodvulling stabiel, aldus de woordvoerster.

In Kerkrade hebben nogal wat woningen scheuren in de gevels als gevolg van de steenkoolwinningen. Maar dan gaat het meestal om de grootschalige winning in de vorige eeuw. De kleinschalige winning bij het sinkhole dateert van voor die tijd en werd toen door mensen zelf gedaan.