Bijna 8000 nieuwe coronagevallen gemeld

Het aantal coronabesmettingen neemt nog steeds toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7833 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Op woensdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7296 positieve tests gemeld en op dinsdag 7377.

Rotterdam-Rijnmond had de meeste besmettingen. In de regio testten 909 mensen positief. Het is de tweede keer dat het gebied boven de 900 uitkomt. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 978 nieuwe besmettingen geregistreerd. Onder de 909 nieuwe coronagevallen zijn 470 inwoners van Rotterdam.

De provincie Utrecht telde 868 nieuwe besmettingen en de regio Haaglanden 653. In Amsterdam-Amstelland kwamen 599 besmettingen aan het licht, waaronder 506 in Amsterdam zelf. In de regio’s Midden- en West-Brabant (557, waaronder 127 in Tilburg), Brabant-Noord (431), Brabant-Zuidoost (406) kwamen ook meer dan vierhonderd coronagevallen aan het licht.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 48.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat nu op bijna 204.000. Minder dan een maand geleden werd de 100.000e besmetting in Nederland vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 29. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 32 sterfgevallen gemeld.