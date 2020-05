Bijna 8000 coronagevallen in verpleeghuizen, ruim 2500 doden

Bij meer dan 7900 bewoners van verpleeghuizen is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn meer dan 2500 mensen overleden. Daarnaast zijn er 4550 verdachte gevallen in verpleeghuizen, van mensen die mogelijk het virus onder de leden hebben maar bij wie dat niet is bevestigd. Dat is de schatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is het coronavirus vastgesteld bij 7 procent van de bewoners van verpleeghuizen. „Ruim 2 procent van de bewoners is overleden. Ongeveer de helft van de mensen die besmet raken, herstelt weer.”

Twee op de vijf verpleeghuizen in Nederland hebben te maken gehad met een of meer coronagevallen. In totaal is het virus op 982 locaties vastgesteld. Het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen neemt de laatste weken wel af, schrijft De Jonge.

In de gehandicaptenzorg zijn bijna 1100 bewoners besmet geraakt, van wie 220 mensen zijn overleden. Daarnaast zijn er bijna 1200 verdachte gevallen. Op 307 locaties is minstens een besmetting geweest. Dat is ongeveer 12 procent van het totaal. Ook in de gehandicaptenzorg nemen het aantal nieuwe besmettingen en het aantal sterfgevallen af.