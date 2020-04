‘Bijna 80 procent scholen heeft alle leerlingen in beeld’

Bijna 80 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Dat zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een eigen peiling onder 968 schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Op de overige scholen zijn er gemiddeld vier leerlingen niet „op de radar”, aldus de vereniging.

Dat kunnen kwetsbare kinderen zijn in onveilige situaties. „Schoolleiders spelen normaal gesproken een belangrijke rol binnen het team bij het signaleren en aanpakken van problematiek bij kinderen. Zeker in deze tijd waarin veel leerlingen thuiszitten, en bij gezinnen waarin het normaal gesproken al lastig is de spanning nog verder oploopt”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

In de afgelopen twee weken deden schoolleiders gemiddeld één keer een melding bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, meldt de AVS. Dat is voor 74 procent van de scholen evenveel als normaal, voor 14 procent meer dan anders en voor 12 procent minder dan gebruikelijk.

Om het voor scholen eenvoudiger te maken om melding te maken van een zorgelijke situatie komt de Beweging tegen Kindermishandeling samen met de AVS, speciaal voor het onderwijs, met een app ‘meldcode kindermishandeling’.