Bijna 60.000 bezoekers voor Masters of LXRY

Luxebeurs Masters of LXRY, de vroegere Miljonair Fair, is de afgelopen dagen door ruim 57.000 mensen bezocht. Er werd voor ongeveer 250 miljoen euro transacties gedaan, variërend van de aankoop van horloges, juwelen en boten tot vastgoeddeals, meldt organisator Yves Gijrath.

Masters of LXRY wil de komende jaren uitgroeien tot de grootste beurs ter wereld op het gebied van luxe producten. Dit keer was het evenement in de Amsterdamse RAI groter dan voorgaande edities, met 15 procent meer standhouders dan vorig jaar, 450 bedrijven in totaal, op een totaal oppervlak van 42.500 vierkante meter.

Volgens Gijrath zijn er al veel aanvragen voor de editie van volgend jaar binnen. ‘Love Edition’ wordt het thema van die Masters of LXRY, die van 12 tot en met 16 december staat gepland.