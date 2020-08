Bijna 500 nieuwe coronagevallen vastgesteld

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend hebben 486 mensen te horen gekregen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is minder dan de 519 nieuwe gevallen die het coronadashboard van de overheid op vrijdag meldde en de 601 besmettingen van donderdag. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 3200 Nederlanders positief getest.

De regio Rotterdam-Rijnmond, de grootste brandhaard, registreerde in de afgelopen 24 uur 76 nieuwe gevallen. Dat is het laagste aantal in anderhalve week. In Amsterdam-Amstelland werd het virus vastgesteld bij 102 mensen.

Een andere brandhaard is Midden- en West-Brabant. Daar kwamen er 52 nieuwe coronagevallen bij. Dat is de grootste dagelijkse toename in het gebied sinds 24 april. In Haaglanden (Den Haag en omstreken) werden 75 besmettingen vastgesteld, vergelijkbaar met de situatie in april. Het aantal bevestigde coronapatiënten in de provincie Utrecht steeg met 36.