Bijna 5 procent meer salaris voor mbo-docent

Leraren en ander onderwijspersoneel in het mbo krijgen een structurele loonsverhoging van 4,9 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk in het middelbaar beroepsonderwijs te verlagen, zo zijn onderwijsbonden en werkgevers overeengekomen in een nieuwe cao.

De collectieve arbeidsovereenkomst, waarover bijna anderhalf jaar is onderhandeld, geldt voor een periode van bijna twee jaar. Naast de salarisverhoging ontvangen leraren volgende maand, in januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Bij elkaar tellen deze uitkeringen op tot ongeveer 2,7 procent van het jaarsalaris.

Ook nemen werkgevers meer sociale premies voor hun rekening, waardoor werknemers in het mbo er extra netto op vooruit zullen gaan.

„Het is goed dat er na stevige onderhandelingen naast extra salaris concrete oplossingen liggen voor de werkdruk”, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.