Bijna 400 nabestaanden in proces MH17 bijgestaan door advocaat

In het proces over het neerhalen van vlucht MH17 worden 398 nabestaanden van in totaal 244 slachtoffers door advocaten vertegenwoordigd. Het zogeheten rechtsbijstandsteam MH17 bestaat uit negen advocaten. Zij zijn maandag, op de eerste zitting van het proces, allen in de zittingszaal aanwezig.

Een aantal nabestaanden zal op enig moment in het proces het woord voeren, bij de uitoefening van het spreekrecht, zei de voorzitter van de rechtbank maandag. Volgens voorlopige cijfers zullen 49 nabestaanden het spreekrecht uitoefenen. 82 nabestaanden zullen een schriftelijke slachtofferverklaring aanleveren. 84 nabestaanden hebben een schadeclaim aangekondigd.

In het strafproces zijn drie Russen en een Oekraïner de verdachten. Zij zijn niet in de rechtszaal verschenen.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne neergehaald met een vanaf de grond afgeschoten raket. Alle 298 inzittenden van het toestel kwam om het leven.