Bijna 3000 soorten planten en dieren in Nederlandse tuin

In Nederlandse tuinen zijn zaterdag in een etmaal tijd 2895 soorten planten en dieren geteld. Dat heeft de organisatie achter de telling maandag gezegd.”We hadden gehoopt de 2000 soorten te halen, maar zoveel hadden we niet verwacht,” aldus een woordvoerster.

De deelnemers noteerden alles wat ze zagen, van merels tot pissebedden. „Natuurlijk is de grootte van de tuin en ook de ligging bepalend voor het aantal dieren en planten dat je tegenkomt. Daarom bekijken we de resultaten per categorie, waarbij tuinen worden ingedeeld op basis van hun grootte.”

In totaal 750 mensen met een tuin of balkon stuurden hun gegevens door tijdens de speciale Jaarrond Tuintelling BioBlitz. Zo’n bioblitz is natuuronderzoek met als doel zoveel mogelijk soorten op een bepaalde plek in beeld te brengen.

De bioblitz is een initiatief van zeven natuurorganisaties. Aan de traditionele Jaarrond Tuintelling, die vijf jaar bestaat, doen elke keer tienduizenden Nederlanders mee. Op basis van hun tellingen kan vastgesteld worden hoe het met allerlei soorten dieren en planten in Nederland gaat. Bekende tellingen zijn onder meer die van vlinders, vleermuizen en bijen.