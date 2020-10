Bijna 250 wapens ingeleverd bij politie in Limburg

Bij de politie in Limburg zijn afgelopen week in totaal 246 wapens ingeleverd. Dat gebeurde tijdens de Week van de Veiligheid, maakte de politie zaterdag bekend.

De politie noemt de opbrengst van de actie „verrassend”. Het ging onder meer om twintig vuurwapens. Daar zaten enkele bijzondere exemplaren bij die zó naar het museum kunnen. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt bekeken of het inderdaad gaat om wapens die in het museum thuishoren. Het gaat daarbij om een ‘klewang’ (een wapen uit Nederlands Indië) en een oud ceremonieel wapen van de politie.

Een woordvoerder van de politie noemde het aantal ingeleverde wapens groter dan verwacht. „Afgelopen woensdag hadden we in totaal veertig wapens in de verzamelbakken. Het zijn er nu bijna 250.” Ingeleverd is een grote verscheidenheid aan wapens, uiteenlopend van messen en luchtbuksen tot vuurwapens. „Een revolver, diverse gasalarmpistolen, hagelgeweren, een zogenaamd stropersgeweer en ook een schietpen. Dat laatste is een levensgevaarlijk wapen”, aldus vuurwapenspecialist Mark Sanders van de politie. Ook zijn er twee oefenlandmijnen ingeleverd

Buiten de stukken die rijp zijn voor het museum worden alle overige wapens vernietigd.