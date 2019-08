Bijna 20.000 bezoekers voor paleis en stallen

De Koninklijke Stallen in Den Haag hebben dit jaar tijdens de zomeropenstelling bijna 11.000 bezoekers ontvangen. Paleis Noordeinde, dat eveneens enkele dagen open was, trok ongeveer 9000 belangstellenden.

In de stallen was een gedenkplek ingericht voor de op 16 augustus overleden prinses Christina. Zo’n plek was er ook in Paleis Noordeinde, dat eveneens voor de laatste keer dit jaar open was voor bezoekers. Het portret van Christina, dat eerder in de week bij de zogenoemde ‘chapelle ardente’ in de Koepel van Fagel had gestaan, stond omringd door zonnebloemen in de hal van het paleis.

Vorig weekeinde werd de openstelling van paleis en stallen afgelast vanwege het overlijden en de voorbereidingen op de uitvaart.