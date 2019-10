Bijna 13 miljoen gevonden bij drugsonderzoek

In een groot drugsonderzoek heeft de politie in Amsterdam bijna 13 miljoen euro gevonden. Volgens de politie is het een van de grootste vondsten van contant geld ooit in ons land. Zeven mensen zijn gearresteerd op vier verschillende locaties in de hoofdstad. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij invoer en handel van cocaïne vanuit Colombia naar Nederland.

Onder de arrestanten zijn twee mannen uit Albanië, een man en twee vrouwen uit Colombia, een man uit Nieuw-Zeeland en een man uit Marokko. Onder hen is vermoedelijk ook degene die de leiding had, een 52-jarige Colombiaanse vrouw.

De zeven werden afgelopen donderdag aangehouden. Daarbij zijn vijf woningen doorzocht.