Bijna 1,9 miljoen gezinnen met minderjarige kinderen

Begin vorig jaar waren er bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Er waren 356.000 eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de meeste gevallen staan de ouders wegens de corona-crisis voor de taak ook overdag hun kinderen thuis te laten leren, te begeleiden en te vermaken, stelt het CBS. Sinds 16 maart mogen kinderen tot en met 28 april niet meer naar school of kinderopvang.

In Amsterdam woont het hoogste aantal huishoudens met minderjarige kinderen. Begin vorig jaar waren dat er 85.000, in bijna 65.000 daarvan is het jongste kind jonger dan 12 jaar.

In bijna een kwart van de huishoudens in Nederland zijn minderjarige kinderen. In de gemeente Urk ligt dit percentage op bijna 45 procent. Ook in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Staphorst en Renswoude zijn in meer dan een derde van de huishoudens minderjarige kinderen.