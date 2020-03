Bijmengen duurzame vliegtuigbrandstoffen wordt verplicht

Vliegtuigen moeten binnen drie jaar verplicht deels vliegen op duurzame brandstoffen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) neemt het voortouw om dat in Europees verband te regelen, als dat niet lukt komt er in 2023 een nationale bijmengverplichting. Luchtvaartmaatschappijen kunnen dan op Nederlandse luchthavens alleen nog maar kerosine tanken waar biologische of synthetische brandstof aan is toegevoegd.

„Met duurzame vliegtuigbrandstof kunnen we grote stappen voor een schonere luchtvaart zetten”, zegt Van Nieuwenhuizen. Dat is volgens haar nodig om op korte tijd de uitstoot van onder meer broeikasgassen terug te dringen. Ook rekent de minister erop dat verplichte bijmenging de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstoffen een impuls geeft.