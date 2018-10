Bijlmerramp herdacht bij „boom die alles zag”

De herdenking van de Bijlmervliegramp is donderdagavond in Amsterdam-Zuidoost herdacht. De bijeenkomst had plaats bij het Groeiend Monument, middenin het voormalige rampgebied bij de ‘boom die alles zag’. De aanwezigen hielden een minuut stilte en legden bloemen neer.

Door de ramp op 4 oktober 1992 kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. Voorafgaand aan de minuut stilte, precies op het moment dat het vliegtuig even na 18.30 uur neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, waren er enkele toespraken.

Tijdens de herdenking was zoals ieder jaar een deel van het het luchtruim boven Amsterdam-Zuidoost gesloten.