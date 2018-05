Bijleveld: Viering Bevrijding blijft bestaan

Voor minister Bijleveld van Defensie –in functie sinds oktober vorig jaar– was het zaterdag in Wageningen haar eerste defilé op Bevrijdingsdag. Bijleveld doet haar best, klapt regelmatig en groet bekenden in de stoet. Maar het kan enthousiaster.

Wat dat betreft moet Bijleveld de beelden van haar voorganger prins Bernhard maar eens terugkijken. Eind volgende maand staat Bijleveld weer op een podium, naast koning Willem-Alexander. Het decor is dan Veteranendag in Den Haag. „Die dag en dat defilé zijn voor Nederlandse veteranen”, zegt Bijlveld desgevraagd. „Hier in Wageningen eren we onze bevrijders. Dat kan prima naast elkaar bestaan.” Maar de Britse, Canadese, Amerikaanse en Poolse militairen die de bevrijding van Nederland meemaakten, vallen weg. Moet het anders na 2020, als wordt herdacht dat Nederland 75 jaar vrij is? „We moeten zeker nieuwe verbindingen zoeken en jongeren erbij betrekken. Maar het vieren van onze Bevrijding zal altijd blijven bestaan.”

Een bonte parade van jonge en oude veteranen trekt zaterdagmiddag langs Hotel De Wereld, de plek waar in mei 1945 de Duitsers instemden met capitulatie. Eregast bij het defilé in de Stad der Bevrijding is Kenneth Mayhew, 101 jaar oud. De Britse majoor is een van de drie nog levende dragers van de Militaire Willemsorde, de hoogste dapperheidonderscheiding voor militairen die Nederland kent. Mayhew was erbij toen de Britse troepen op D-day in 1944 landden op de Normandische kust en hij was ook betrokken bij de bevrijding van Zuid-Nederland.

Mayhew zit op de eerste rij, naast mederidder Marco Kroon. Ze zien zo’n veertig veteranen uit de Tweede Wereldoorlog voorbijkomen, allemaal 90-plus. Niet alle hoogbejaarde mannen rijden nog mee op legertrucks en in jeeps. De organisatie heeft luxe golfkarretjes voor hen geregeld. In het defilé rijden of lopen veteranen uit verschillende oorlogen, conflicten en vredesmissies mee, 1850 in totaal.

Het defilé volgt na de kransleggingen op het 5 Mei Plein bij Hotel De Wereld. In dat hotel ging de Duitse generaal Blaskowitz op 5 mei 1945 tegenover de Canadese generaal Foulkes akkoord met de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland. Wageningen lag toen in puin en de stad was geheel verlaten. Indrukwekkend is het als de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers na een minuut stilte het Wilhelmus spelen. Eerst aarzelend, maar allengs beter zingt het publiek de tekst mee. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven houdt opvallend genoeg zijn mond.