Bijleveld strandt met Gulfstream op Azoren

Minister Ank Bijleveld van Defensie is gestrand op de Azoren. Het Gulfstream-toestel van Defensie heeft problemen. Dat twittert Bijleveld maandagavond. De minister was met de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer op weg naar het Caribisch gebied voor een bezoek aan onder meer Nederlandse militairen op Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Curaçao en gesprekken met diverse autoriteiten op de eilanden.

Die bezoeken de komende dagen gaan niet door, twittert de minister.

De Gulfstream IV is een passagiersvliegtuig en vervoert hooggeplaatste personen, zowel militairen als burgers. Daarnaast wordt het toestel ingezet voor commandovoering, inspecties, coördinatie en liaisonvluchten. De Gulfstream IV is uitgerust met extra voorzieningen voor militair gebruik zoals radio’s en navigatieapparatuur. De tweemotorige jet heeft een vliegbereik van maximaal 7700 kilometer en kan tot een hoogte van 14 kilometer komen.

Het vliegtuig is sinds 1 april 1996 in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht. Die kocht het tweedehands zakenvliegtuig in december 1995, voor 30,4 miljoen gulden. Inclusief 2,3 miljoen gulden voor aanpassingen voor militair gebruik en uitgaven voor reserveonderdelen, opleiding, btw en invoerrechten (nog eens 10,2 miljoen gulden) was met de aankoop 42,9 miljoen gulden gemoeid.

Juist deze week schreef De Telegraaf dat dit toestel klaar was gemaakt voor verkoop. Volgens de krant zou Defensie ook al een vervangend vliegtuig in gedachten hebben: een tweedehands Gulfstream, maar dan een nieuwere, langere versie, met vier stoelen extra.