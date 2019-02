Bijleveld opent „Als de Russen komen”

Minister van Defensie Ank Bijleveld opent vrijdag in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest de tentoonstelling ‘Als de Russen komen’, een expositie over Nederland en de Koude Oorlog.

De dreiging van de Koude Oorlog wordt opgeroepen met een audiovisuele reis langs objecten uit binnen- en buitenland. Zo is er een Poolse militaire stafkaart met de potentiële aanvalsdoelen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De kaart werd ondertekend door generaal Wojciech Jaruzelski, die later president van Polen werd. Ook is er een stukje van de Berlijnse Muur en nog een ander deel van het IJzeren Gordijn waarmee Oost en West van elkaar werden gescheiden.

Te zien is verder een drie meter hoog beeld van de communistische leider Vladimir Lenin en Nederlands spionagemateriaal, zoals een heel bijzondere camera. Grootste stuk op de expo is een tank van de Britse ‘Berlin Brigade’, die ten tijde van de Koude Oorlog in Berlijn stond.

Ook recente gebeurtenissen komen aan de orde, zoals cyber warfare. ‘Als de Russen komen’ gaat zaterdag opent voor publiek en duurt tot en met 1 september.