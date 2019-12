Bijleveld: Draagvlak Defensie moet groter

Het draagvlak in de samenleving voor Defensie moet groter, vindt minister Bijleveld. ,,Mensen moeten zien dat het ons wat waard is.”

Bijleveld zei dit zaterdag desgevraagd bij de aftrap van de kerstkaartenactie “Stay Safe” in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg. Ze was daar samen met de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer om scholieren te bedanken die kaarten schreven aan militairen op missie.

Bijleveld noemde het jammer dat het extra geld dat het kabinet dit jaar heeft uitgetrokken voor Defensie ,,niet direct merkbaar’’ is op de werkvloer. In het voorjaar van 2020 komt de minister met een herijking van de Defensienota ,,waarin we lange lijnen naar de toekomst trekken.’’ Dat het debat in de Tweede Kamer over burgerdoden in Hawija niet voorbij is, spijt Bijleveld. ,,Ik moet als minister de officiele documenten volgen en kan niet reageren op krantenberichtren. Dan blijven we heen en weer zwalken.’’

Kaarten

Verschillende scholieren overhandigden zaterdag kerstpost aan de minister en de Commandant der Strijdkrachten, waaronder drie leerlingen van de reformatorische Jacobus Fruytier scholengemeenschap uit Uddel. Samen met hun klasgenoten schreven Ruben Mooiweer (13) uit Nunspeet, Jarick van Norel (13) uit Doornspijk en Geert Lankman (12) ook uit Nunspeet ruim 300 kaarten. Onderwijsassistente Rieneke van Manen begeleidde hen. ,,Op deze manier kunnen onze leerlingen iets voor anderen doen. Het brengt burgerschap in de praktijk.”

,,De post is voor de militair het enige fysieke contact dat hij of zij tijdens de uitzending met het thuisfront heeft. Dit betekent veel voor hen”, aldus Bijleveld. Het NMM organiseert de actie Stay Safe voor het vijfde jaar en staat tijdens de kerstvakantie in het teken van de militaire kerstviering in missiegebieden. Museumbezoekers kunnen hun wensen voor uitgezonden militairen op een kerstkaart schrijven of kleuren. Die worden rond de jaarwisseling afgeleverd bij de militairen.

Boos

Heleen de Geus uit Nieuwe-Tonge vertelde aan minister Bijleveld hoe het is als haar echtgenoot Gert en de vader van hun zes kinderen op missie is. ,,De eerste week mis ik hem, ben ik boos en denk: waarom laat je zo’n leuk gezin achter? Maar later word ik steeds trotser en sterker.” En zegt ze degevraagd: ,,We krijgen de kracht ervoor. Je kunt het niet alleen, we doen het samen.”

Op dit moment levert Nederland ruim 1000 functies voor meer dan 20 grote en kleinere missies in het buitenland. Maar ook binnen de landsgrenzen werken tijdens kerst en oud en nieuw volgens Bijleveld ,,duizenden mensen aan onze veiligheid.” Vlak voor kerst maakt de minister een tour door Nederland om die medewerkers een hart onder de riem te steken. Luitenant-admiraal Bauer gaat langs bij de militairen in Litouwen, qua aantal militairen de grootste Nederlandse missie in 2019.