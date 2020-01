Bijenkorf in Amsterdam weer open na ontruiming

De Bijenkorf in Amsterdam is weer open, nadat het warenhuis enige tijd was ontruimd vanwege een rooklucht en twee brandmelders die afgingen. De oorzaak is inmiddels gevonden, meldt de brandweer op Twitter. „Het gaat om een kapotte aandrijfriem van een machine voor luchtbehandeling.”

De brandweer is weer vertrokken en de omgeving is vrijgegeven. De Bijenkorf werd ontruimd nadat meerdere mensen rook en de geur van verbrand rubber hadden waargenomen. Het winkelend publiek verliet het warenhuis rustig, liet een woordvoerster weten.