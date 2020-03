Bijeenkomsten met Máxima, Laurentien en Beatrix geannuleerd

De nieuwe voorschriften tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de agenda’s van leden van het Koninklijk Huis. Zo gaat de nieuwe bibliotheek aan de Neude in Utrecht voorlopig niet open, vanwege de nieuwe coronaregels. Prinses Laurentien zou de nieuwe bibliotheek in het voormalige postkantoor van Utrecht vrijdag komen openen, maar het evenement is afgelast omdat voor de bijeenkomst meer dan honderd personen waren uitgenodigd.

Koningin Máxima zou op woensdagmiddag 18 maart wethouders van ruim veertig gemeenten ontvangen op Paleis Noordeinde voor de ondertekening van het pact Op weg naar een schuldenvrij Nederland, maar de Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de bijeenkomst niet doorgaat. Dat geldt ook voor de opening van de tentoonstelling Koninklijk Blauw, die prinses Beatrix op vrijdagmiddag 20 maart in het Kunstmuseum Den Haag zou verrichten.

Andere bijeenkomsten met Máxima die niet doorgaan zijn de opening van de tiende editie van het Week van het Geld op maandag 23 maart en de landelijke docentendag Handelsonderwijs op donderdag 26 maart in Ede.