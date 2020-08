Bijeenkomst voor getuigen dood Bas van Wijk gaat niet door

De bijeenkomst voor getuigen van de dood van Bas van Wijk aan de Nieuwe Meer in Amsterdam gaat donderdagavond niet door. Volgens een woordvoerster van de gemeente hebben zich via een speciaal hiervoor geopend telefoonnummer acht mensen gemeld en is ervoor gekozen dat zij individueel een beroep doen op Slachtofferhulp.

De gemeente had de bijeenkomst georganiseerd zodat getuigen van het fatale schietincident in het bijzijn van de politie en Slachtofferhulp met elkaar konden praten over wat ze hebben meegemaakt. Maximaal honderd mensen konden hier terecht. Nu de belangstelling gering bleek, is besloten de bijeenkomst te annuleren.

De 24-jarige Van Wijk werd op zaterdag 8 augustus doodgeschoten in het op dat moment druk bezochte Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Veel mensen waren aan het picknicken of zonnen in het park. Volgens de familie van het slachtoffer wilde hij voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vorige week vrijdag was er een stille tocht voor hem en zondag vond er een demonstratie plaats op het Museumplein onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’.

Op dit moment zitten er vier verdachten vast voor de fatale schietpartij. Een van hen heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten.