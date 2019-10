Bijeenkomst voor buren van doden Hengelo

Buren van het gedode echtpaar uit de Julianalaan in het Gelderse Hengelo kunnen maandag naar een bijeenkomst „om verdriet en gevoelens te delen”. De bijeenkomst is georganiseerd door de gemeente Bronckhorst, waar Hengelo bij hoort. De gemeente bezorgt uitnodigingen voor de besloten bijeenkomst aan huis.

Volgens burgemeester Marianne Besselink heeft de gebeurtenis een enorme impact op de buurtbewoners. „Een vreselijk bericht. Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt”, zegt zij. „Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap.”

Wie niet uitgenodigd is voor de bijeenkomst, kan volgens de gemeente een beroep doen op Slachtofferhulp of het sociaal team van de gemeente in Hengelo. Dat team is dinsdag ook bereikbaar.