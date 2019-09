Bijeenkomst over aanpak eikenprocessierups

Ook komend jaar is nog fikse ellende te verwachten van de eikenprocessierups, verwacht onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Ede spreken deze woensdag vijfhonderd verscheidene deskundigen over de bestrijding van het beestje, waarvan de haartjes huidklachten als bultjes en hevige jeuk kunnen veroorzaken. Een speciaal kennisplatform is in oprichting. Ook moet er een leidraad komen voor de aanpak.

Uit een analyse van onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat eind juni en begin juli duizenden mensen zo’n jeuk, bultjes en roodheid en soms zelf pijn ondervonden dat ze naar de huisarts gingen. Vooral in Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Drenthe waren mensen de klos.

Het al bestaande Kenniscentrum Eikenprocessierups bracht inmiddels in kaart hoeveel eikenprocessievlinders er dit jaar hebben gevlogen. Het aantal was 45 procent lager dan in recordjaar 2018. Toch waren het er nog zoveel, dat er voor volgend jaar ook met veel overlast rekening moet worden gehouden.

Het nieuwe kennisplatform krijgt onderdak bij het RIVM.